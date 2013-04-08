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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 14:41 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元和欧元兑日圆走高

0612GMT

* 美元/日圆上涨1.1%，欧元/日圆上涨0.8%，日本股市日经指数升2.8%，欧元/美元跌0.16%

* 日本央行买进1.2兆(万亿)长期日债，为新宽松举措的一部分

* 美元/日圆稍早触及98.85高点，受买债计画和三菱UFJ金融集团/德意志银行收购交易等消息提振

* 欧元/日圆买盘协助欧元/美元抵抗欧元区利空消息

* 朝鲜(北韩)、中国禽流感等疑虑，以及美元远汇疲弱，冲击澳洲股市。(完)

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