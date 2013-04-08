版本:
中国
市场报道 | 2013年 4月 8日 星期一 14:40 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆盘初升至128.42后，走势进入盘整

0621GMT

* 欧元/日圆由126.98一路升至今日盘初的128.42后，目前呈盘整格局

* 欧元走高过程，触发位于127.30上方、127.75及128.00的停损单

* 更多停损单料挂于128.50上方、129.00，尤其在130.00有选择权相关停损单

* 虽然欧元整体趋势仍向下，但周五传出有日本投资者资金介入

* 欧元区非核心国家市场大涨，日本投资人疑似介入法国及奥地利市场

* 比利时及荷兰部分债券收益率亦跌至纪录低位。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐