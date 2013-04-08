版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 14:58 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元兑日圆双双升至四年新高，因日本央行推宽松新政

新西兰元/日圆 升至2008年中以来最高的83.09日圆，当年峰值在88.10。自日本央行上周四宣布新的宽松计划以来，新西兰元/日圆上扬了4.5%。

而新西兰央行发出的严正警告也提振了新西兰元。该央行表示可能需升息以使过热的房市降温。

新西兰元短线料升向83.66，之后为85.87。

兑日圆的升势推动新西兰元贸易加权汇率升至历史高位77.77，澳元贸易加权汇率徘徊在上月末触及的历史高点79.4附近。

但澳新货币兑美元走软，澳元/美元 报1.0370，此前曾跌至三周低点1.0348。支撑位在50日移动均值1.0348-50，1.0325-30水准挂有买单。

新西兰元/美元 小跌至0.8421，上周五纽约尾盘报0.8432。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 张若琪 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐