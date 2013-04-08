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市场报道 | 2013年 4月 8日 星期一 14:44 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元缓步下滑，关注葡萄牙和斯洛文尼亚形势

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* 欧元/美元走势偏于下行。欧元区仍然多负面消息，而美元坚挺。

* 葡萄牙可能无法达成预算目标，市场担忧斯洛文尼亚和意大利的政治形势。

* 在1.3000上方有大量欧元/美元卖单，亚洲时段的高点为1.3006。

* 接近1.2950水准处有一些买单，但下方或有止损单，1.2900和1.2890下方可能有更多止损单。

* 短线技术位包括：一目均衡基准线1.3940，200日移动均线切入位1.2895，还有一目均衡转换线1.2892。（完）
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