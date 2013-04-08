香港股市：耀才证券料期货夜市交易量相当于日市的一半

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透香港4月8日 - 香港中型券商--耀才证券 周一称，预期港股期货夜市交易将会受到投资者欢迎，而夜市的交易量估计相当于日市交易量的一半。
港交所 今天开始增设恒生指数 和恒生国企指数(H股) 的期货晚间交易时段，由下午5时至晚上11时，即由日间六个小时延长多六个小时。
耀才证券主席叶茂林在记者会上称，晚上外围突发情况对翌日港股起着较大影响，因此该行客户本身有参与日间期货亦有兴趣参与夜市。
“朝早玩开期指的人士无可能晚上不玩，除非不持仓过夜，否则晚上就要睇住世界环境变化。”他并说，“以整个大市的期货交易量约8万张计算，估计夜市的交易量约4万张。”
而耀才证券估计，该行的期货夜市交易量逾2,000张，相当于日间交易量4,000-5,000张的一半。
叶茂林更认为，现时本地投资者可以在外汇、黄金和石油的期货进行24小时交易操作，港交所亦应该将期货市场实行24小时运作，以便与国际市场接轨。
对于港交所设立期货夜市交易，曾经引起业界广泛争议，尤其是小型券商担心成交额不足以弥补额外的营运支出，亦有投资者担心夜市规模较小，容易为大户所操控。
耀才证券行政总裁陈启峰认为，期货交易量大，且参与者众多，流通量大，故大幅偏离大市的机会较小，不容易造市。
港交所此前称，决定推出收市后期货交易，令市场参与者可因应欧美营业日出现的市场消息及事件对冲或调整其持仓；此外，香港逐渐成为离岸人民币中心，收市后期货交易将有助港交所部署满足环球市场未来对人民币产品的需求；并有助吸引更多欧美投资者到旗下衍生产品市场进行交易。
港交所的资料显示，2月恒生指数期货平均每日成交量约8.4万张，H股指数期货为8.1万张，按月分别上升7.7%及10.4%。目前港交所旗下期货交易所参与者有183间，当中80间早已设有夜间交易服务。(完) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。