中国股市：沪综指再创逾三个月收盘新低，受禽流感疫情或蔓延忧虑拖累

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透北京4月8日 - 中国股市沪综指清明小长假后周一复市再创逾三个月收盘新低，受禽流感疫情或蔓延忧虑拖累，以及房地产板块整体下跌影响。分析师预计，短线大盘仍将处于弱势调整，年线跌破后多空将围绕2,200点现反复争夺。
沪综指 收报2,211.592点，跌13.703点或0.62%，盘中一度跌破年线及2,200点整数关口。此前收盘低点为去年12月27日的2,205.90点。上海A股今日成交额为735亿元人民币，上周三清明假期前为686亿元。
南京证券分析师温丽君称，北京假日期间上调二套房首付比例对房地产板块形成较大打压，地产权重再次下探拖累整个市场估值重心下移。另外禽流感担忧和IPO重启预期亦对市场形成较大压制。
“目前上述因素都未现明显改善，本周又是数据真空期，所以整周都将处于弱势调整。不过到现在点位再度大跌概率不大，市场在2,200点处在胶着状态，要等待下周公布一季度数据后再行决定方向。”她并指出。
上周四至周五，中国股市因国定假日而休市。中国国家卫生和计划生育委员会主任李斌周日称，中国有信心防控H7N9禽流感。此前世界卫生组织称，中国共有21例人感染H7N9禽流感确诊病例，其中六人死亡。［ID:nL3T0CV05J]
在中国国务院和北京上海等地政府相继出台房地产调控政策后，北京住房公积金管理中心周日发布新政，对住房公积金个人贷款实施差别化政策，其中申请用公积金贷款购买二套房的首付款比例提高至不低于70%，高收入者月还款额亦有最低限制。北京成为“国五条”细则发布以来，首个上调公积金二套房购房门槛的城市。
受北京假期上调二套房首付比例利空拖累，今日沪市地产类指数 收挫1.35%。不过，由于禽流感疫情引发不安，今日医药股则逆势上扬，升华拜克 、昌九生化 和太龙药业 涨停。
沪深300指数 收跌0.45%，报2,472.299点。沪深300指数4月合约 尾盘报2,468.6点，跌0.6%，成交量为636,690手。(完)
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路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。