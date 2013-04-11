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货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 09:14 BJT

中国数据：一季度社会融资规模6.16万亿，比上年同期多2.27万亿

路透北京4月11日 - 中国人民银行周四公布，初步统计，2013年一季度社会融资规模为6.16万亿元人民币，比上年同期多2.27万亿元。其中，当季人民币贷款增加2.76万亿元，同比多增2,949亿元。

刊登在央行网站的新闻稿称，从结构看，当季人民币贷款占同期社会融资规模的44.7%，同比低18.6个百分点。

数据并显示，3月份社会融资规模为2.54万亿元，分别比上月和上年同期多1.48万亿元和6,739亿元。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(here) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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