中国数据：一季度社会融资规模6.16万亿，比上年同期多2.27万亿

期货日报：上海螺纹钢期货开启台阶式下跌行情
对于螺纹钢价格后期走势，我们并不看好，认为近期只是下跌的开始。当然，价格下跌不是一蹴而就的，其间也会经历反弹。不过，总的操作思路以反弹卖出或空单加仓为。
路透北京4月11日 - 中国人民银行周四公布，初步统计，2013年一季度社会融资规模为6.16万亿元人民币，比上年同期多2.27万亿元。其中，当季人民币贷款增加2.76万亿元，同比多增2,949亿元。
刊登在央行网站的新闻稿称，从结构看，当季人民币贷款占同期社会融资规模的44.7%，同比低18.6个百分点。
数据并显示，3月份社会融资规模为2.54万亿元，分别比上月和上年同期多1.48万亿元和6,739亿元。
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)
欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(here) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
对于螺纹钢价格后期走势，我们并不看好，认为近期只是下跌的开始。当然，价格下跌不是一蹴而就的，其间也会经历反弹。不过，总的操作思路以反弹卖出或空单加仓为。
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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