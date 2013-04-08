台湾已公布经济指标--2013/4/9

中国人事：许勤出任河北省政府副省长、代理省长--河北政府微博
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 2月 -11.45% +19.05% r 4/23 -- 季调失业率 2月 4.16% 4.20% 4/22 -- *消费者物价指数(CPI)(y/y 3月 1.39% +2.96% r 5/6 -- ) 外汇存底(亿美元) 2月底 4,018.9 4,040.8 5/6 -- *商品出口(y/y) 3月 +3.3% -15.8% 5/7 -- *商品进口(y/y) 3月 +0.2% -8.5% 5/7 -- M2货币总计数(y/y) 2月 +3.53% +2.99% 4/25 -- 外销订单(y/y) 2月 -14.5% +18.0% 4/22 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 +159.6 +118.9 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +35.8 +37.0 5/20 -- 国内生产总值(GDP) 第四季 +3.72% +0.73% r -- -- 重贴现率(%) 3月28日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。
美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前的一次致命化学武器袭击就是从这个基地发动的。特朗普称他是为美国的“国家安全利益”采取行动。
“当日圆因美国打击叙利亚消息带动的避险意愿跳涨的时候，市场遭到首波打击。那导致了股指期货下跌带动的股市抛压。”SMBC日兴证券股票业务总经理Chihiro Ohta说。