台湾经济指标预测--4月9日至5月20日

中国人事：许勤出任河北省政府副省长、代理省长--河北政府微博
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 4月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月 预估值 前值 分 4/22 1600 外销订单 3月 -- -14.5%(年变动率) 4/22 0830 季调失业率 3月 -- 4.16% 4/23 1600 工业生产 3月 -- -11.45% 4/25 1610 M2年增率 3月 -- +3.53% * 5月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/6 1610 外汇存底 4月底 -- 4,018.9亿美元 *5/6 0830 消费者物价指数(CP 4月 -- +1.39% I) *5/7 1600 出口 4月 -- +3.3% * 5月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1610 经常帐 第一季 -- 顺差159.6亿美元 -- -- 国内生产总 第一季 -- +3.72%(统计值) 值(GDP) -- -- 重贴现率 第二季 1.875% 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。
美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前的一次致命化学武器袭击就是从这个基地发动的。特朗普称他是为美国的“国家安全利益”采取行动。
“当日圆因美国打击叙利亚消息带动的避险意愿跳涨的时候，市场遭到首波打击。那导致了股指期货下跌带动的股市抛压。”SMBC日兴证券股票业务总经理Chihiro Ohta说。