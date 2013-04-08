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债券 | 2013年 4月 8日 星期一 15:07 BJT

欧洲政经：葡萄牙部分撙节措施遭判违宪，德国敦促葡国政府另寻减支途径

路透柏林4月8日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周一表示，葡萄牙作为国际纾困案条件的部分撙节措施，遭葡萄牙宪法法院裁决违宪后，葡萄牙将必须另外寻找新的节支途径。

“为了取得进入金融市场渠道，葡萄牙过去一年已有很多进展。但在这项(宪法法院)裁决之后，葡萄牙将必须找出新的措施，”朔伊布勒接受电台专访时表示。

针对九项争议撙节措施，葡萄牙宪法法院上周五裁决其中四项违宪，这可能导致政府负担增加9-13亿欧元，葡萄牙总理科埃略(Pedro Passos Coelho)承诺将降低支出。(完) (编译 蔡美珍; 审校 田建华)
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