台湾货币市场：4月9日及本提存期资金预期变化一览表

金属期市：伦铜持坚，因美国打击叙利亚导致美元下挫

美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前的一次致命化学武器袭击就是从这个基地发动的。特朗普称他是为美国的“国家安全利益”采取行动。