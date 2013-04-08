台湾货币市场：4月9日及本提存期资金预期变化一览表

中国人事：许勤出任河北省政府副省长、代理省长--河北政府微博
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。
路透台北4月9日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期700.10亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
---------------------------------------------------- (下提存期)
宽松因素:
--央行存单到期4兆(万亿)3,440.3亿台币 :
04/10 1,530.00亿台币
04/11 826.00亿台币
04/12 713.15亿台币
04/15 2,070.15亿台币
04/16 661.00亿台币
04/17 669.20亿台币
04/18 5,047.00亿台币
04/19 3,653.15亿台币
04/22 7,173.00亿台币
04/23 1,507.00亿台币
04/24 7,034.65亿台币
04/25 3,883.85亿台币
04/26 1,521.00亿台币
04/29 3,192.05亿台币
04/30 1,151.00亿台币
05/01 2,673.10亿台币
05/02 28.00亿台币
05/03 107.00亿台币
--公债还本付息40.83125亿台币
04/21 89乙1期公债付息19.68125亿台币。
04/23 88乙1期公债付息21.15亿台币。
--国库券到期600亿台币
04/24 财101-4期国库券到期，金额300亿台币，天期为273天期。
04/30 财101-7期国库券到期，金额300亿台币，天期为182天期。
--月底军公教薪饷拨款
紧缩因素:
--4/10: 财政部发行五年期102/2R期公债，金额400亿台币，3日标售。
--4/24: 财政部发行102-4期国库券，天期91天期，金额300亿台币，23日标售。
--4/26: 财政部发行20年期102/3R期公债，金额300亿台币，23日标售。
--5/2 : 财政部发行财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币，4月30日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。
美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前的一次致命化学武器袭击就是从这个基地发动的。特朗普称他是为美国的“国家安全利益”采取行动。
“当日圆因美国打击叙利亚消息带动的避险意愿跳涨的时候，市场遭到首波打击。那导致了股指期货下跌带动的股市抛压。”SMBC日兴证券股票业务总经理Chihiro Ohta说。