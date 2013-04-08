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货币新闻 | 2013年 4月 8日 星期一 15:42 BJT

台股业绩：宏达电第一季自结净利仅0.85亿台币，远逊预期

路透台北4月8日 - 台湾智慧型手机大厂宏达电 周一公布，第一季自结税后净利为0.85亿台币，远逊于市场预期的4.675亿。

宏达电同时公布，第一季自结合并营业收入为428亿台币，自结合并营业净利为0.43亿台币，合并税前净利为1.03亿台币，自结税后每股净利为0.10台币。

宏达电此前曾预估，第一季营收500-600亿台币，较上季的600亿持平至衰退16.7%；第一季预估毛利率在21-23%左右，营业净利率(operating margin)预估约为0.5-1.0%。

宏达电今日挫跌2.23%，报241.0台币；加权股价指数 则重挫2.39%。(完)

参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/)

参看宏达电相关新闻,请点选 ;台股业绩请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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