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货币新闻 | 2013年 4月 8日 星期一 15:57 BJT

欧洲个股：希腊National Bank和Eurobank因国有化风险，股价开盘暴跌30%

路透雅典4月8日 - 希腊银行业者National Bank 及其子公司Eurobank 周一股价急跌，此前他们合并的计划暂停。因这两家银行均面临国有化，投资者因股权稀释担忧而抛出股票。

周一开盘两家银行股价跌幅均达到30%。

Euroxx Securities分析师Maria Kanellopoulou称，“他们承认不太可能从民间投资者手中筹集到所需资本的10%，这负面利空，因他们可能会被国有化。”(完)

(编译 田建华; 审校 李春喜)
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