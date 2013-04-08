中国债市：利率互换长端下行，受禽流感疫情及海外市场影响

路透上海4月8日 - 清明长假过后，中国人民币利率互换 周一下行，国内禽流感疫情令经济复苏前景蒙尘，且假期期间美国公布数项逊于预期的经济数据，海外市场NDIRS先行下行，亦拉低国内IRS长端报价。
交易员并指出，昨日IRS长端开盘即低开，但今日变动不大，市场交投较活跃，机构也在等待3月经济数据的陆续公布，目前机构大多对通胀和经济预期趋同，通胀压力仍较为温和，而经济维持弱复苏。
“交易还是挺活跃的，但短端变动不大，长的有一些下，跟着现券在做一些。”北京一券商交易员称。
中国清明假期间美国公布的数据包括美国劳工部周五公布，3月非农就业岗位只增加8.8万个。 以及上周四公布的美国上周初请失业金人数触及四个月高点，给就业市场投下阴影。
国内方面，周二国家统计局将公布3月份CPI和PPI数据，路透综合20家机构预估中值显示，随着春节因素淡出，食品价格逐渐回落，3月CPI同比增速3月也将如期回落至2.4%，脱离上月触及的阶段性高点3.2%；通胀压力仍属温和，预计货币政策将继续以静为主，暂时看不到调整利率或存准的可能。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
------------------------------------------------------------------------------------
周一 3.2000/3.3000 3.2300/3.3190 3.3840/3.4780 3.5340/3.6300 3.5300/3.8600
上周日 3.1900/3.2875 3.2200/3.3040 3.3930/3.4700 3.5550/3.6340 3.5875/3.8225
------------------------------------------------------------------------------------
+0.0100/+0.0125 +0.0100/+0.0150 -0.0090/+0.0080 -0.0210/-0.0040 -0.0575/+0.0375
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年3月人民币IRS成交的名义本金总额为2,697.69亿元人民币，较2月的1,955.69亿元增近四成。(完)
(发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)