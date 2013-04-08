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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 16:14 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元寻找守住1.30的支撑

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* 欧元在欧洲开盘走坚，但无法令人相信情势脆弱的欧元区能够支撑近期涨势

* 日内走势图显示1.30上方缺乏支撑

* 据称1.2950-1.2970存在需求，多头迅速了结获利

* 1.3050上方多头势力较坚固，这是3月25日触及的隔夜市场高点

* 1.2950与1.2920将有期权到期，可能造成拖累。(完) (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)
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