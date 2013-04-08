重温稿-《中国新债预测》国开行福娃债利率有望续低于二级，受现券持续暖意支撑

澳洲矿业：政府预估2017财年矿业与能源商品出口额料升至2,150亿澳元
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。
* 招标品种：国开行第18-22期固息债
* 期限及金额：1/3/5/7/10年
* 各品种均不超过60亿元
* 招标时间：周二(9日
* 1/3/5年：9:30-10:30；7/10年：9:30-11:10
* 受访人数：7位 (银行、券商
* 预测区间：3.15%-3.25%；3.62%-3.75%；3.83%-3.95%；4.03%-4.13%；4.12%-4.25%
* 预测均值：3.21%；3.70%；3.90%；4.08%；4.19%
路透上海4月8日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行其第18-22期固息金融债(市场俗称“福娃债”)。路透调查显示，银监会规范理财产品，以及对经济弱复苏的忧虑，令现券市场近来重现暖意，加之目前资金面尚可，预计明日新债需求应该不错，中标利率有望继续低于二级市场。
北京一券商分析师认为，近来债市向好，将对一级市场形成支撑。预计明日国开行新债“中标利率可能会继续低于二级市场水平。”
明日招标新债是国开行今年以来第二次首发的福娃债。此前发行的1-5期福娃债，中债估值 、 、 、 、 分别为3.2548%、3.7314%、3.9548%、4.1480%和4.2413%。
上月末银监会下发通知规范银行理财，加之对经济弱复苏前景的忧虑，银行间债市连日来走势明显向好。今日现券收益率继续下行，因国内禽流感疫情引发市场悲观情绪，股市已先行下跌，股债市跷跷板效应显现，加之场内资金面宽松，均令现券买势不坠。
华南一银行交易员并表示，明日国开行招标品种中，三年至五年等中等期限品种或更受青睐，“整体宏观经济趋势难定，唯一确定的是资金宽松和通胀温和，3-5年是比较合适的攻守品种。”
银行间固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年的最新报价分别为3.3855%、3.7495%、3.9618%、4.1526%和4.2415%。
2012年起，国开行开始尝试这种五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债。单个品种增发上限一般在50亿-70亿元间。今年1月国开行发行了今年首批福娃债(1-5期)，随后共进行了五次增发。
明日招标新债的具体条款如下：
第18-22期债
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发行总量 各品种均不超过60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
招标时间 4月9日
1/3/5年：9：30-10：30
1/10年：9：30-11：10
招标方式 1/5/10年：单一利率(荷兰式)招标方式
3/7年：多种利率(美国式)招标方式
缴款日/起息日 4月11日
分销期 4月10日-4月11日
上市日 一年：4月15日；
三年、五年、七年和10年:4月17日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称，如遇市场情况发生重大变化，保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。
* 市场还关注美中领导人峰会及美国非农就业数据 * 欧元下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉发出鸽派暗示 * 美国3月非农就业报告料显示，就业岗位增加18万个 路透东京4月7日 - 美元兑避险货币日圆周五下跌，此前美国向叙利亚一空军基地发射巡航导弹，令市场担心叙利亚内战或急剧升级。 美国总统特朗普周四表示，他已下令针对叙利亚一空军基地发动导弹攻击。该基地日前发动了化学武器袭击。 美元指数 日内小幅下跌至100.66，本周至今上涨0.3%。 美元兑日圆 盘初温和上涨后回落，跌0.3%至110.44日圆，本周迄今跌幅为0.8%。日圆往往会在地缘政治局势紧张或投资者倾向避险时上涨。 “美元在该消息的影响下并未跌破110日圆，表明该水准特别强劲，但我们仍拭目以待俄罗斯会对美国的这一行动作何反应，”三井住友信托的资深市场分析师Ayako Sera称。 美国国防部发言人周四表示，美国军方就打击行动提前知会了俄罗斯军方，并且避开了基地中据信有俄罗斯军队的地方。
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。