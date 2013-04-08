CNH市场动态:离岸即期汇价微升，兑日圆及欧元利差交易受欢迎

路透香港4月8日 - 香港离岸人民币即期 周一于清淡交投中微幅升值。本周中国陆续有通胀、贸易数据公布，盘中观望气氛浓厚，汇价陷于区间波动。

市场人士指出，除了经济数据外，市场也在观望朝鲜（北韩）以及H7N9禽流感疫情变化，但初步看来均未影响人民币近期的看多气氛，令CNH对其他低利率货币的利差交易(carry trade)受到欢迎。

“在等通胀数据，市况静得让人快睡着，”一香港外资行交易员说，“市场对于人民币短期涨跌的看法有点不一致，但长期稳定看升是一致的，所以吸引很多投资人作空CNH。”

他指出，除了作空美元/CNH外，场内也有不少人作多人民币与日圆、欧元的利差交易，“有好的收益，currency又是稳定升值，没有比这更好的。”

本地时间下午5:08时，离岸人民币 即期报6.2005，较上周五收盘6.2010微升，盘中区间在6.2005-6.2035；在岸人民币汇价 报6.2033，两者差距28个点子。

交易商指出，目前基本面数据仍指向中国经济稳定复苏，且日本的货币战以及东亚情势紧张，对人民币影响较小，市场仍抱持稳定看升的想法。

＂有人在说禽流感可能会让人民币贬值...只要疫情受控制，没有人传人，我们现在看起来是还好，影响不太大。＂一台资银行人士说。

上述的外资行人士也认为，在还没有人传人的病例出现前，市场并不特别担心，＂这跟2003年的SARS完全不一样。＂

市场人士预估，CNH短期区间在6.1950-6.2050。

截止周日17时,中国已出现20例H7N9禽流感确诊病例，死亡六人，目前尚未发现人传人。上海、南京等地暂停活禽交易强化H7N9疫情防控。

此外，本周还有进出口贸易数据以及下周一的国民经济运行情况发布。

中国外汇交易中心人民币兑美元今日小跌，日本央行推出有力的货币扩张政策抗击通缩，引发日圆新一轮下挫并带动东亚货币走低，人民币中间价 亦顺势下行报6.2650，上日报6.2609。 （还没见到稿子出）

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场,本地时间下午5:14时，美元/人民币一年期品种 报6.2885/6.2985，昨日收报6.2900.