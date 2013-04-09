新债招标：中国国开行一年固息债利率远低预期，三年和五年接近预测值

路透上海4月9日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息债，中标利率为3.15%，明显低于3.21%的市场预测均值。

该行同时招标的三年固息债，加权中标利率为3.6790%，边际中标利率为3.69%；五年期固息债中标利率3.89%。此前市场的利率预测均值分别为3.70%和3.90%。

稍后国开行七年和10年期固息债招标将于北京时间11:10结束。市场对后两期债的利率预测均值分别为4.08%和4.19%。