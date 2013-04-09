版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 9日 星期二 10:41 BJT

新债招标：中国国开行一年固息债利率远低预期，三年和五年接近预测值

路透上海4月9日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息债，中标利率为3.15%，明显低于3.21%的市场预测均值。

该行同时招标的三年固息债，加权中标利率为3.6790%，边际中标利率为3.69%；五年期固息债中标利率3.89%。此前市场的利率预测均值分别为3.70%和3.90%。

稍后国开行七年和10年期固息债招标将于北京时间11:10结束。市场对后两期债的利率预测均值分别为4.08%和4.19%。

今日招标各期债的具体条款如下：

第18-22期债

---------------------------------------------------

发行总量 各品种均不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 4月9日

1/3/5年：9：30-10：30

1/10年：9：30-11：10

招标方式 1/5/10年：单一利率(荷兰式)招标方式

3/7年：多种利率(美国式)招标方式

缴款日/起息日 4月11日

分销期 4月10日-4月11日

上市日 一年：4月15日；

三年、五年、七年和10年:4月17日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐