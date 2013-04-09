新债招标：中国国开行一年固息债利率远低预期，三年和五年接近预测值

投行观点：Comerica目标价从87美元下调至81--Jefferies
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路透上海4月9日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息债，中标利率为3.15%，明显低于3.21%的市场预测均值。
该行同时招标的三年固息债，加权中标利率为3.6790%，边际中标利率为3.69%；五年期固息债中标利率3.89%。此前市场的利率预测均值分别为3.70%和3.90%。
稍后国开行七年和10年期固息债招标将于北京时间11:10结束。市场对后两期债的利率预测均值分别为4.08%和4.19%。
今日招标各期债的具体条款如下：
第18-22期债
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发行总量 各品种均不超过60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
招标时间 4月9日
1/3/5年：9：30-10：30
1/10年：9：30-11：10
招标方式 1/5/10年：单一利率(荷兰式)招标方式
3/7年：多种利率(美国式)招标方式
缴款日/起息日 4月11日
分销期 4月10日-4月11日
上市日 一年：4月15日；
三年、五年、七年和10年:4月17日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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