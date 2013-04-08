更新版-路透基点：重庆粮食集团寻求1.5亿美元三年期贷款--RLPC

澳洲矿业：政府预估2017财年矿业与能源商品出口额料升至2,150亿澳元
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。
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路透香港4月8日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称，国有企业--重庆粮食集团有限责任公司在市场中寻求1.5亿美元三年期境内定期贷款。这是该公司首次在银团贷款市场融资。
星展银行是此次融资案的唯一牵头行兼簿记行。
该笔贷款的平均年限约为2.5年，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码280个基点。
在5月3日前参贷的银行将获得5个基点的奖励。
计入费率优惠和大约70个基点的先付费用，本次贷款中承贷3,000万美元或以上、获得牵头行头衔的银行最高综合收益约为310个基点。
此外，承贷2,000-2,900万美元的银行将获协办行头衔，综合收益为304个基点；承贷1,000-1,900万美元的银行获高级经理行头衔，综合收益为298个基点。
参贷银行应在5月8日前作出回应。
是次贷款将在18个月的宽限期后开始偿还，每半年还款一次，金额不等。在第30个月，有一年延期的选择权。
重庆粮食集团将通过子公司--红蜻蜓油脂有限责任公司和开县粮食公司借入是次贷款，由母公司提供担保。
实地考察定于4月16日进行。
贷款筹得资金将作为一般营运资本，并用于为现有债务进行再融资。
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路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。