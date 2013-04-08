更新版 1-中国货币市场：回购利率多上涨，关注财税缴款对紧平衡资金面影响

(新增收盘报价及成交量等数据)
路透北京4月8日 - 中国银行间资金市场周一主要期限回购利率 多有不同程度地上涨。市场人士表示，昨天存款准备金清算补缴款收紧后，资金面即呈现紧平衡状态；另外，现在较为关注短期内财税缴款对资金面的进一步影响。
“今天资金小紧，需求挺旺，不过供需还算平衡，”北京一国有银行交易员称，“资金紧至少有一半是因为准备金补缴，短期内再看缴税的影响。”
上海一大型银行交易员亦表示，昨日存款准备金清算补缴后，资金就趋紧了，不过现在供应情况尚可，整体问题不大；其近期关注外汇占款流动情况，以及缴税因素对短期资金面的影响。
上述北京交易员则预计，缴税因素对资金面的影响将在本周内逐步发酵，或推动资金利率进一步小涨；不过下周一(15日)，上旬补缴的存款准备金将有相当量级的回归，从而会扶助市场流动性。
21世纪经济报道上周报导称，截至3月末，工行 、农行 等四家大型银行人民币存款大幅增长2.34万亿元；3月份新增人民币贷款超过3,300亿元。
今年清明假期为4月4日-6日。每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因本月5日适逢假期，按照惯例推迟至上周日(7日)补缴。
据税法，单季结束后的15日内，企业要预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。
今日银行间市场质押式回购总成交量约7,503.1亿元，多于上日的6,820.69亿元；其中隔夜品种成交5,988.68亿元，上日为5,889.26亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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质押式回购
其中:隔夜 2.1864 2.0299 +15.65 5,988.68
七天 3.2838 3.3188 -3.50 885.04
14天 3.0956 3.0147 +8.09 390.16
上交所债券回购
其中:隔夜 2.4500 2.9800 -88.00 1,692.29
七天 3.0950 1.3000 +181.00 419.65
14天 3.0800 2.3050 +77.50 48.53
回购定盘利率
其中:隔夜 2.2000 2.0431 +15.69
七天 3.2800 3.2600 +2.00
14天 3.0900 2.2000 +89.00
shibor
其中:隔夜 2.1808 2.0330 +14.78
七天 3.2790 3.3230 -4.40
三个月 3.8818 3.8814 +0.04(完)
(发稿 曹巍浩；审校 张喜良/林高丽)