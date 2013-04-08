《中国企业债发行日程表》--4月8日

澳洲矿业：政府预估2017财年矿业与能源商品出口额料升至2,150亿澳元
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *福建省投资 15 8 前五年5.30% AA+ 4/9-4/15 兴业证券 开发集团 （附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权） =================================================================================== *通辽城投集团 16 7 6.64% AA 4/9-4/15 恒泰证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) 国开证券 =================================================================================== 杭州运河综合 10 7 6.00% AA 4/2-4/9 国信证券 保护开发建设集团 （第3-7年每年末偿还20%本金） =================================================================================== 建发房产 5 7 6.15% AA- 4/3-4/10 兴业证券 （第3-7年每年末偿还20%本金/厦门建发股份有限公司提供担保） =================================================================================== 营口经济技 9 7 6.17% AA 4/8-4/10 海通证券 术开发区城投 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 新乡投资集团 9 7 簿记区间5.70%-6.70% AA 推迟发行 中信建投证券 （第3-7年末每年偿还20%本金） =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。
* 市场还关注美中领导人峰会及美国非农就业数据 * 欧元下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉发出鸽派暗示 * 美国3月非农就业报告料显示，就业岗位增加18万个 路透东京4月7日 - 美元兑避险货币日圆周五下跌，此前美国向叙利亚一空军基地发射巡航导弹，令市场担心叙利亚内战或急剧升级。 美国总统特朗普周四表示，他已下令针对叙利亚一空军基地发动导弹攻击。该基地日前发动了化学武器袭击。 美元指数 日内小幅下跌至100.66，本周至今上涨0.3%。 美元兑日圆 盘初温和上涨后回落，跌0.3%至110.44日圆，本周迄今跌幅为0.8%。日圆往往会在地缘政治局势紧张或投资者倾向避险时上涨。 “美元在该消息的影响下并未跌破110日圆，表明该水准特别强劲，但我们仍拭目以待俄罗斯会对美国的这一行动作何反应，”三井住友信托的资深市场分析师Ayako Sera称。 美国国防部发言人周四表示，美国军方就打击行动提前知会了俄罗斯军方，并且避开了基地中据信有俄罗斯军队的地方。
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。