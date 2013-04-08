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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 18:38 BJT

《中国企业债发行日程表》--4月8日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:    

发债主体   拟发规模   期限        年利率      主体评级      发行时间     主承销商
         (亿元人民币) (年)
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*福建省投资    15      8       前五年5.30%      AA+        4/9-4/15      兴业证券
开发集团        （附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）                 
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*通辽城投集团  16      7          6.64%         AA         4/9-4/15      恒泰证券
                 (第3-7年每年末偿还20%本金)                              国开证券
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杭州运河综合   10      7          6.00%         AA         4/2-4/9       国信证券
保护开发建设集团 （第3-7年每年末偿还20%本金）   
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建发房产        5      7          6.15%         AA-        4/3-4/10      兴业证券
                 （第3-7年每年末偿还20%本金/厦门建发股份有限公司提供担保）                 
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营口经济技      9      7          6.17%         AA         4/8-4/10      海通证券
术开发区城投      (第3-7年每年末偿还20%本金)    
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新乡投资集团    9      7   簿记区间5.70%-6.70%  AA         推迟发行   中信建投证券
                 （第3-7年末每年偿还20%本金）   
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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 无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)
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