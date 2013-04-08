重温稿-台湾货币市场：短率续稳在低位，提存期初资金充裕

* 提存期初资金充裕

* 期初银行准备数字即大量累积

* 短率躺平低位

记者 高洁如

路透台北4月8日 - 台湾银行间短率周一大致稳于低位。新一提存期甫开始，银行间即累积大量积数，但拆款需求不大，仅票券商的需求支撑。

大型银行资金调度人员表示，上周三长假前的最后一天，尽管央行将短期冲销大门打开，但因长假因素部分银行库现留置较高，令全体银行留下高额积数，这已累积到4月提存期内。

“期初一开门钱就好多，”一位公股银行资金调度人士说。

另一外商银行资金调度人士也指出，新一提存期一开始，外商银行之间的资金调度需求不高，甚至连本地银行的资金需求也很低，整体而言资金非常充裕。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日亦同；今日区间在0.295-0.41%，同于上日；一周拆款利率在0.388-0.44%，上日在0.388-0.45%。

**短票利率也在区间低位**

票券商指出，本周的短票票量比上周少了不少，银行钱多买气仍佳之下，短票利率仍然稳于低位，变化不大。

30天短票利率主要成交区间在0.70-0.71%，较多在0.70%，与先前差距不大。

台湾央行周一公布，今日共发行3,871.5亿台币存单，其中含1,000亿台币的364天期存单，若相较存单到期金额期4,576亿，存单发行余额减704.5亿。

本周央行存单到期总额8,345.25亿台币，本周余日分别为：周二700.1亿、周三1,530亿、周四826亿以及周五713.15亿台币。

拆款中心资料 显示，周一当日超额准备为负152亿台币；累计超额准备为2,513亿台币，加计前期1%的超额准备为3,028亿台币。

**公债RP利率向区间低位靠拢**

台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周一略往区间低位靠拢。部分交易商表示，提存期初资金情势更显宽松，投信、银行端仍积极要券，但市场缺券情况不变，令RP利率区间低位成交比重提高。

证券交易商指出，今天虽有交割1,000亿台币364天期存单消化银行间过剩资金，不过月初、旬初银行端资金较为宽裕仍有找券需求，而近两周公司债苦无新券交割，市场多以到期续作为主，令今天公司债、公债RP成交利率略往区间低位靠近，尤以公司债券源较受市场青睐。

“若钱一直倒、一直倒进来，明后天挡不住的话，不排除(公司债RP利率)再往下调! ”一大型券商交易员说。

然也有中小型券商交易员反应称，市场钱没有多到随便喊价，部分客户对利率仍很坚持，很难将公司债RP成交利率往0.77%调整。

另有一票券交易商认为，今天RP到期量虽多，但都到期续作，旬初资金宽裕，并不急着下调成交利率，毕竟维持资金稳定比较重要，料RP利率将先持稳在既有区间，待后续资金情势再行调整。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.67-0.70%，区间低位成交比重较上日增加；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.80%，区间低位成交比重亦较上日提高。

票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.65%，同于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.72%，上日亦同。