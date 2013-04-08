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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 20:23 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差创下四日低点，因市场供给充足

路透新加坡4月8日 - 亚洲柴油裂解价差周一创下四日低点，报每桶16.83美元，因充裕的供给对人气构成了压制。

交易员表示，除了越南以外，总体需求似乎低迷。

越南的Saigon Petro买进了两艘含硫为0.25%的各位10,000吨的柴油，成本加运费价(C&F)每桶较新加坡报价升水1-1.10美元。

船货最初计划在5月7-11、5月15-19日到岸胡志明市，但交易员表示发船日期提前一周，但不知原因。

越南最大的油品进口商Petrolimex将在下周标购229,000吨第二季船期的柴油。

在连续三个季度未现身市场后，这家国有公司以恢复了季度标购，提振了市场。

亚洲航煤裂解价差也走弱，达到每桶16.68的五日低点。(完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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