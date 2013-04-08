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货币新闻 | 2013年 4月 8日 星期一 20:35 BJT

表格：美国芝加哥联邦储备银行2月中西部制造业指数为96.3

路透4月8日 - 美国芝加哥联邦储备银行周一公布，2月中西部制造业指数为96.3，1月修正后为95.5。

以下为详细数据:(基期为2007年)

13年2月 13年1月 12年12月

指数 96.3 95.5 95.1 (完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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