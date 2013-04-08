版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 8日 星期一 21:26 BJT

重发-美国经济：抑制资产购买可降低风险-FED皮亚纳尔托

(重发以跟上红条)

路透美国美佛罗里达4月8日 - 克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托周一表示：

* 资产购买计划的放缓可有助于降低美联储资产负债表扩张所带来的潜在风险

* 继续以放缓的速度购买资产并限制整体QE计划的规模，仍会提供宽松的货币政策环境

* 美联储资产负债规模增大可能会带来不确定性和风险

* 如果劳工市场前景“明显”改善，可能会放缓资产购买速度和限制整体购买规模

* 3月份的美国就业数据令人失望

* 若要在劳工市场状况问题上达成共识，还需要更多的数据。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐