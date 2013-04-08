重发-美国经济：抑制资产购买可降低风险-FED皮亚纳尔托

澳洲矿业：政府预估2017财年矿业与能源商品出口额料升至2,150亿澳元
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。
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路透美国美佛罗里达4月8日 - 克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托周一表示：
* 资产购买计划的放缓可有助于降低美联储资产负债表扩张所带来的潜在风险
* 继续以放缓的速度购买资产并限制整体QE计划的规模，仍会提供宽松的货币政策环境
* 美联储资产负债规模增大可能会带来不确定性和风险
* 如果劳工市场前景“明显”改善，可能会放缓资产购买速度和限制整体购买规模
* 3月份的美国就业数据令人失望
* 若要在劳工市场状况问题上达成共识，还需要更多的数据。(完)
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。
* 市场还关注美中领导人峰会及美国非农就业数据 * 欧元下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉发出鸽派暗示 * 美国3月非农就业报告料显示，就业岗位增加18万个 路透东京4月7日 - 美元兑避险货币日圆周五下跌，此前美国向叙利亚一空军基地发射巡航导弹，令市场担心叙利亚内战或急剧升级。 美国总统特朗普周四表示，他已下令针对叙利亚一空军基地发动导弹攻击。该基地日前发动了化学武器袭击。 美元指数 日内小幅下跌至100.66，本周至今上涨0.3%。 美元兑日圆 盘初温和上涨后回落，跌0.3%至110.44日圆，本周迄今跌幅为0.8%。日圆往往会在地缘政治局势紧张或投资者倾向避险时上涨。 “美元在该消息的影响下并未跌破110日圆，表明该水准特别强劲，但我们仍拭目以待俄罗斯会对美国的这一行动作何反应，”三井住友信托的资深市场分析师Ayako Sera称。 美国国防部发言人周四表示，美国军方就打击行动提前知会了俄罗斯军方，并且避开了基地中据信有俄罗斯军队的地方。
路透新加坡4月7日 - 根据波浪型态及费波纳奇预估分析，伦敦金属交易所(LME)期铝有可能再度测试每吨1,978美元阻力位。