版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 8日 星期一 21:25 BJT

美国热股：CLIFFS NATURAL RESOURCES股价可上涨逾一倍--报导

路透4月8日 - 据巴伦周刊，铁矿石厂商CLIFFS NATURAL RESOURCES 随着在布鲁姆湖(Bloom Lake)的铁矿执行力改善，该公司股价将会升逾一倍。

巴伦周刊援引摩根大通分析师Michael Gambardella的话称，其认为该公司股票已经消化了铁矿石价格大跌的影响，且对供应过剩的担忧过度。

上周五公司股价收报18.45美元，今日盘前上涨3%。(完)

(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐