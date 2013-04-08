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货币新闻 | 2013年 4月 8日 星期一 23:20 BJT

USDA报告：4月4日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透4月8日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 04/04/13 03/28/13 03/28/13 04/05/12

初值 修正值 前值

小麦 27,161 26,199 25,736 17,859

燕麦 2 0 0 17

大麦 0 49 49 8

玉米 10,098 19,749 19,139 26,573

高粱 127 181 181 546

大豆 15,251 16,737 16,300 28,290

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 820,187 845,881

燕麦 530 463

大麦 　 6,225 6,346

玉米 442,746 980,565

高粱 51,858 39,480

大豆 1,225,835 1,042,081

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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