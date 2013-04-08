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货币新闻 | 2013年 4月 9日 星期二 04:12 BJT

美股盘后：美国铝业公布业绩后，股价上扬1.3%

路透4月8日 - 美国铝业 周一在盘后交易中上扬1.3%，之前该公司公布首季业绩，为美国财报季拉开帷幕。

美国铝业公布第一季每股盈利0.13美元,不计入特殊项目的每股盈利为0.11美元，营收58亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S,市场预计美国铝业第一季营收为58.8亿美元,每股收益为0.08美元。(完)
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