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货币新闻 | 2013年 4月 9日 星期二 04:08 BJT

USDA报告：截至4月7日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透华盛顿4月8日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 04/07/13 03/31/13 04/07/12 五年均值 冬麦生长状况 - 优 5 5 14 -- - 良 31 29 47 -- - 普通 34 36 29 -- - 差 18 20 7 -- - 很差 12 10 3 --

棉花种植率 5 -- 9 7 稻米种植率 17 12 35 20 稻米出苗率 9 -- 8 5(完) 浏览USDA报告的相关新闻,请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
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