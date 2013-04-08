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亚洲 | 2013年 4月 9日 星期二 06:35 BJT

全球外汇市场4月9日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月8日(一)

2301 - 英国BRC 3月同店零售销售

2301 - 英国RICS 3月房价差值

2315 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在亚特兰大联储金融市场会议上讲话，主题是“对银行的压力测试：我们了解到了哪些情况？”

4月9日(二)

-- - 日本财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明在内阁会议后举行例行记者会

0130 - 澳洲国民银行(NAB)3月企业状况指数和企业信心指数

-- - 美国财长杰克卢与德国财长朔伊布勒会面，之后会见法国财长莫斯可维西

-- - 挪威央行总裁奥尔森在哈佛肯尼迪学院就“小型石油经济中的货币政策和财富管理”发表演讲。

0545 - 瑞士3月失业率

0600 - 德国2月贸易收支

0645 - 法国2月贸易收支

0715 - 瑞士3月消费者物价指数(CPI)

0715 - 瑞士2月零售销售

0800 - 意大利2月薪资升幅

0800 - 丹麦央行总裁Lars Rohe发表讲话

0830 - 英国2月工业生产与制造业产出

0830 - 英国2月贸易收支

1130 - 美国3月NFIB小企业信心指数

1145 - 美国ICSC/高盛4月6日当周连锁店销售

1255 - 美国REDBOOK 4月6日当周连锁店销售

1330 - 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在里奇蒙大学讲话，题目为“结束大到不能倒机构将是艰难任务”

1400 - 美国2月趸售(批发)库存

1700 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大联储金融市场会议前致欢迎辞

2350 - 日本3月银行放贷

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张涛)
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