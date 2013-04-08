《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月8日

澳洲矿业：政府预估2017财年矿业与能源商品出口额料升至2,150亿澳元
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 47.56 -0.02 -0.04 1332698 搜狐 46.44 -0.60 -1.28 287207 网易 54.76 +0.02 +0.04 296988 百度 84.07 +0.48 +0.57 2029187 亚信科技 11.56 +0.01 +0.09 39918 台湾 台湾积体电路 16.84 +0.11 +0.66 1693304 联电 1.80 +0.00 +0.00 853585 日月光 3.92 -0.09 -2.24 232492 硅品精密 5.56 -0.07 -1.24 305161 和信超媒体 1.00 -0.05 -4.85 98631 友达 4.29 +0.07 +1.66 86702 中华电信 30.87 -0.27 -0.87 49419 台湾国际航电 33.76 +0.17 +0.51 721842 香港 中国移动 53.24 -0.08 -0.15 140217 中国联通 13.12 +0.09 +0.69 204506 中国电信 49.80 +0.06 +0.12 28426 中芯国际 2.91 +0.03 +1.04 32508 电讯盈科 4.85 -0.03 -0.61 2434 (完)
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。
* 市场还关注美中领导人峰会及美国非农就业数据 * 欧元下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉发出鸽派暗示 * 美国3月非农就业报告料显示，就业岗位增加18万个 路透东京4月7日 - 美元兑避险货币日圆周五下跌，此前美国向叙利亚一空军基地发射巡航导弹，令市场担心叙利亚内战或急剧升级。 美国总统特朗普周四表示，他已下令针对叙利亚一空军基地发动导弹攻击。该基地日前发动了化学武器袭击。 美元指数 日内小幅下跌至100.66，本周至今上涨0.3%。 美元兑日圆 盘初温和上涨后回落，跌0.3%至110.44日圆，本周迄今跌幅为0.8%。日圆往往会在地缘政治局势紧张或投资者倾向避险时上涨。 “美元在该消息的影响下并未跌破110日圆，表明该水准特别强劲，但我们仍拭目以待俄罗斯会对美国的这一行动作何反应，”三井住友信托的资深市场分析师Ayako Sera称。 美国国防部发言人周四表示，美国军方就打击行动提前知会了俄罗斯军方，并且避开了基地中据信有俄罗斯军队的地方。
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。