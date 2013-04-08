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亚洲 | 2013年 4月 9日 星期二 06:53 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月8日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：      
                                                                              
 公司名          股票代码         收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                         
 中国                                                               
 新浪                                47.56       -0.02       -0.04     1332698
 搜狐                                46.44       -0.60       -1.28      287207
 网易                                54.76       +0.02       +0.04      296988
 百度                                84.07       +0.48       +0.57     2029187
 亚信科技                            11.56       +0.01       +0.09       39918
                                                                              
 台湾                                                               
 台湾积体电路                        16.84       +0.11       +0.66     1693304
 联电                                 1.80       +0.00       +0.00      853585
 日月光                               3.92       -0.09       -2.24      232492
 硅品精密                             5.56       -0.07       -1.24      305161
 和信超媒体                           1.00       -0.05       -4.85       98631
 友达                                 4.29       +0.07       +1.66       86702
 中华电信                            30.87       -0.27       -0.87       49419
 台湾国际航电                        33.76       +0.17       +0.51      721842
                                                                              
 香港                                                               
 中国移动                            53.24       -0.08       -0.15      140217
 中国联通                            13.12       +0.09       +0.69      204506
 中国电信                            49.80       +0.06       +0.12       28426
 中芯国际                             2.91       +0.03       +1.04       32508
 电讯盈科                             4.85       -0.03       -0.61        2434
 (完)
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