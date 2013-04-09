金砖国家：4月8日股汇市收盘纵览

路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月8日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收跌0.1%，报1,007.14点。
中国股市：中国股市沪综指清明小长假后复市再创逾三个月收盘新低，受禽流感疫情或蔓延忧虑拖累，以及房地产板块整体下跌影响。分析师预计，短线大盘仍将处于弱势调整，年线跌破后多空将围绕2,200点现反复争夺。沪综指 收报2,211.592点，跌13.703点或0.62%，盘中一度跌破年线及2,200点整数关口。此前收盘低点为去年12月27日的2,205.90点。上海A股今日成交额为735亿元人民币，上周三清明假期前为686亿元。
香港股市：香港股市收平，中国航空股和银行股涨势抵销中国能源股颓势，但交投迟滞，中国周二起将公布一连串经济数据。恒生指数 收平报21,718.1点，恒生国企指数 亦收平。
中国汇市：人民币兑美元即期 在中间价引领下小幅收跌，日本央行此前推出有力的货币扩张政策抗击通缩，引发日圆新一轮下挫并带动东亚货币走低，人民币中间价亦顺势下行，但幅度相对有限，且尾盘一波结汇小高潮令人民币全天跌幅愈加收窄。分析人士认为，后期需要关注日圆走势，若其汇率跌破100日圆可能引发人民币中间价更多反应，监管层料不会任人民币持续升值而损害出口商利益。在岸市场人民币兑美元即期成交价报6.2033，下跌0.04%。
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印度股市：NSE指数小跌至近七个月低位，因市场广泛预期即将公布的软件服务出口商业绩平淡，打压该板块下滑，同时外资持续出脱在当地持仓。指标BSE指数 收跌0.07%或12.45点，收报18,437.78点，创11月20日以来最低收位。NSE指数 收跌0.19%或10.30点，收报5,542.95点，为9月13日以来最低收位。
印度汇市：卢比兑美元创下逾三周以来最大涨幅，因一家大型企业以及一些托管银行卖出美元。卢比兑美元 收报54.56/57，上周五报54.8050/8150。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,419.630。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收涨0.83%至761.83点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.95%，报31.2195卢布，卢布兑欧元 上涨1.08%，40.5775卢布。
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巴西股市：拉丁美洲股市小幅上扬，主要跟随美股走势。圣保罗交易所Bovespa指数 基本持平，涨幅不到0.1%，报55,092.31点。
巴西汇市：巴西雷亚尔兑美元 基本持平，报1.9860。
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南非股市：指标股指温和上扬，从逾两年最差单周表现反弹，因投资者低接。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收涨0.19%，报33,984.32点，为三个交易日以来首次上涨。综合指数 升0.21%至38,582.92点。
南非汇市：南非兰特兑美元升逾1%，至五周高位，因日本放松政策引发有利于风险货币的套利交易。1735GMT，兰特兑美元 报9.0050，较上周五纽约收盘上涨1.04%。 (完)
(编译 王丽鑫； 审校 程琳)