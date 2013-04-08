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亚洲 | 2013年 4月 9日 星期二 07:22 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超2,040万股

路透东京4月9日 - 以下为日本股市周二开市前，六家外资券商的下
单情况：
            
 日股(单位：百万股)
 
 买单           34.6
 卖单           14.2
  -----------------
 净买           20.4
 单     
 (完)
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