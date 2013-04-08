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亚洲 | 2013年 4月 9日 星期二 07:27 BJT

****日韩经济指标预测--4月9日-4月16日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:    

  4月8日当周

 4月9日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段           预估值         前值
 2100      韩国出口物价(较上年同期)                        3月               --        -5.6%
              进口物价(较上年同期)                                           --        -8.6%
 2300      韩国失业率                                      3月             －－         3.5%
 2350      日本银行放贷(较上年同期)                        3月               --        +1.5%
 
 4月10日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段           预估值         前值
 0300      韩国L货币供应额(较上年同期)                     2月               --        +8.0%
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                       前周               --    卖超1,174
           外资投资日本股票(亿日圆)                                          --    买超2,281
 2350      日本企业物价指数(CGPI)(较前月)                  3月            +0.2%        +0.4%
                               (较上年同期)                               -0.4%        -0.1%
 2350      日本机械订单(较前月)                            2月            +6.8%       -13.1%
                     (较上年同期)                                         -7.6%        -9.7%
 
 4月11日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段           预估值         前值
 0100      韩国央行公布基准利率                            4月               --        2.75%
  
 4月12日(五)
 暂无重要经济数据公布
    
  4月15日当周
 4月15日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段           预估值         前值
 0430      日本工业产出                              2月修正值               --        -0.1%
               产能利用指数(较上月)                        2月               --        +1.7%
 
 
 4月16日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段           预估值         前值
 2100      韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 3月               --        +0.7%
                               (较上年同期)                                  --        -1.6%
 (完)
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