日韩经济指标预测--4月9日-4月16日****

澳洲矿业：政府预估2017财年矿业与能源商品出口额料升至2,150亿澳元
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 4月8日当周 4月9日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国出口物价(较上年同期) 3月 -- -5.6% 进口物价(较上年同期) -- -8.6% 2300 韩国失业率 3月 －－ 3.5% 2350 日本银行放贷(较上年同期) 3月 -- +1.5% 4月10日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货币供应额(较上年同期) 2月 -- +8.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超1,174 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,281 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 3月 +0.2% +0.4% (较上年同期) -0.4% -0.1% 2350 日本机械订单(较前月) 2月 +6.8% -13.1% (较上年同期) -7.6% -9.7% 4月11日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0100 韩国央行公布基准利率 4月 -- 2.75% 4月12日(五) 暂无重要经济数据公布 4月15日当周 4月15日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 日本工业产出 2月修正值 -- -0.1% 产能利用指数(较上月) 2月 -- +1.7% 4月16日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +0.7% (较上年同期) -- -1.6% (完)
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。
* 市场还关注美中领导人峰会及美国非农就业数据 * 欧元下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉发出鸽派暗示 * 美国3月非农就业报告料显示，就业岗位增加18万个 路透东京4月7日 - 美元兑避险货币日圆周五下跌，此前美国向叙利亚一空军基地发射巡航导弹，令市场担心叙利亚内战或急剧升级。 美国总统特朗普周四表示，他已下令针对叙利亚一空军基地发动导弹攻击。该基地日前发动了化学武器袭击。 美元指数 日内小幅下跌至100.66，本周至今上涨0.3%。 美元兑日圆 盘初温和上涨后回落，跌0.3%至110.44日圆，本周迄今跌幅为0.8%。日圆往往会在地缘政治局势紧张或投资者倾向避险时上涨。 “美元在该消息的影响下并未跌破110日圆，表明该水准特别强劲，但我们仍拭目以待俄罗斯会对美国的这一行动作何反应，”三井住友信托的资深市场分析师Ayako Sera称。 美国国防部发言人周四表示，美国军方就打击行动提前知会了俄罗斯军方，并且避开了基地中据信有俄罗斯军队的地方。
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。