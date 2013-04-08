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亚洲 | 2013年 4月 9日 星期二 07:41 BJT

东京汇市：日圆兑美元跌向100，中国数据或将分散市场注意力

澳元兑美元在一度跌至1.0348美元后又回到1.0400上方。但澳元/美元在过去几周两度试图攻克1.0500未果后，多头仍戒慎以待。

英镑走势挣扎，因英国央行可能会进一步放宽政策。英镑兑美元 回落至1.5259美元，此前在周五曾弹升至六周高位1.5364美元。

0030GMT左右中国将公布通胀数据，可望让市场转移注意力，不再紧盯日本央行的一举一动。中国通胀率料将从10个月高位3.2%降至2.4%。

市场可能乐见这样的结果，因为这将降低了决策当局开始紧缩货币政策的急迫性。(完)

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