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亚洲 | 2013年 4月 9日 星期二 07:38 BJT

****澳新经济指标预测--4月9日-4月16日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

 4月8日当周

 4月9日-4月11日
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2200      新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前            3月            --       +1.6%
           月)                                                                
                                  (较上年同期)                            --       +8.1%
 
 4月9日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2245      新西兰电子卡零售销售(较前月)                    3月            --       +0.8%
                        (较上年同期)                                      --       +2.5%
 0130      澳洲国民银行(NAB)企业状况指数                   3月            --       负3.0
                          企业信心指数                                    --         正1
        
 4月10日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0030      澳洲消费者信心指数                              4月            --       +2.0%
    
 4月11日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段         预估值       前值
 0130       澳洲就业人数(万人)                             3月        减少0.5   增加7.15
               全职就业人数(万人)                                          --   增加1.78
               就业参与率                                               65.2%      65.3%
               失业率                                                    5.4%       5.4%
 2245      新西兰食品价格指数                              3月             --      -0.3%
 
 4月12日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段         预估值       前值
 0300      新西兰公债外资持有比率                          3月             --      64.4%
 
 4月15日当周
    
 4月15日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲房屋融资                                    2月            --       -1.5%
              投资性房屋融资                                              --       +4.4%
 
 4月16日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2345      新西兰消费者物价指数(CPI)(较上季)            第一季            --       -0.2%
                                 (较上年同期)                             --       +0.9%
 (完)
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