澳新经济指标预测--4月9日-4月16日****

澳洲矿业：政府预估2017财年矿业与能源商品出口额料升至2,150亿澳元
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 4月8日当周 4月9日-4月11日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前 3月 -- +1.6% 月) (较上年同期) -- +8.1% 4月9日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- +0.8% (较上年同期) -- +2.5% 0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 3月 -- 负3.0 企业信心指数 -- 正1 4月10日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者信心指数 4月 -- +2.0% 4月11日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲就业人数(万人) 3月 减少0.5 增加7.15 全职就业人数(万人) -- 增加1.78 就业参与率 65.2% 65.3% 失业率 5.4% 5.4% 2245 新西兰食品价格指数 3月 -- -0.3% 4月12日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 新西兰公债外资持有比率 3月 -- 64.4% 4月15日当周 4月15日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲房屋融资 2月 -- -1.5% 投资性房屋融资 -- +4.4% 4月16日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2345 新西兰消费者物价指数(CPI)(较上季) 第一季 -- -0.2% (较上年同期) -- +0.9% (完)
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。
* 市场还关注美中领导人峰会及美国非农就业数据 * 欧元下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉发出鸽派暗示 * 美国3月非农就业报告料显示，就业岗位增加18万个 路透东京4月7日 - 美元兑避险货币日圆周五下跌，此前美国向叙利亚一空军基地发射巡航导弹，令市场担心叙利亚内战或急剧升级。 美国总统特朗普周四表示，他已下令针对叙利亚一空军基地发动导弹攻击。该基地日前发动了化学武器袭击。 美元指数 日内小幅下跌至100.66，本周至今上涨0.3%。 美元兑日圆 盘初温和上涨后回落，跌0.3%至110.44日圆，本周迄今跌幅为0.8%。日圆往往会在地缘政治局势紧张或投资者倾向避险时上涨。 “美元在该消息的影响下并未跌破110日圆，表明该水准特别强劲，但我们仍拭目以待俄罗斯会对美国的这一行动作何反应，”三井住友信托的资深市场分析师Ayako Sera称。 美国国防部发言人周四表示，美国军方就打击行动提前知会了俄罗斯军方，并且避开了基地中据信有俄罗斯军队的地方。
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。