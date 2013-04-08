企业并购：澳洲矿商Sundance终止与中国汉龙集团的收购谈判

澳洲矿业：政府预估2017财年矿业与能源商品出口额料升至2,150亿澳元
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。
路透堪培拉4月8日 - 业务集中在非洲的澳洲矿商Sundance Resources Ltd 周一晚间表示，结束与中国汉龙集团关于14亿美元收购提议的谈判，称这宗交易的融资条件未能满足。
Sundance在市场收盘后向澳洲证交所递交声明称，目前正与中国及其他国家的潜在买家进行磋商，此前汉龙集团告知不大可能满足其要求的条件。
“虽然经过漫长等待我们却不能完成交易令人遗憾，但Sundance董事会相信，终止协议符合股东的最佳利益，”Sundance董事长George Jones表示。
“这将使得我们能够集中精力与其他有意向的各方进行磋商，他们已经对Mbalam‐Nabeba项目表达了强烈的兴趣，”Jones称。(完)
(编译 王兴亚; 审校 张涛)
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。
* 市场还关注美中领导人峰会及美国非农就业数据 * 欧元下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉发出鸽派暗示 * 美国3月非农就业报告料显示，就业岗位增加18万个 路透东京4月7日 - 美元兑避险货币日圆周五下跌，此前美国向叙利亚一空军基地发射巡航导弹，令市场担心叙利亚内战或急剧升级。 美国总统特朗普周四表示，他已下令针对叙利亚一空军基地发动导弹攻击。该基地日前发动了化学武器袭击。 美元指数 日内小幅下跌至100.66，本周至今上涨0.3%。 美元兑日圆 盘初温和上涨后回落，跌0.3%至110.44日圆，本周迄今跌幅为0.8%。日圆往往会在地缘政治局势紧张或投资者倾向避险时上涨。 “美元在该消息的影响下并未跌破110日圆，表明该水准特别强劲，但我们仍拭目以待俄罗斯会对美国的这一行动作何反应，”三井住友信托的资深市场分析师Ayako Sera称。 美国国防部发言人周四表示，美国军方就打击行动提前知会了俄罗斯军方，并且避开了基地中据信有俄罗斯军队的地方。
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。