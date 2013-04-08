欧洲经济指标预测--4月9日-4月16日****

中国人事：许勤出任河北省政府副省长、代理省长--河北政府微博
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 4月8日当周 4月9日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0545 瑞士未经季节调整失业率 3月 3.3% 3.4% 经季节调整失业率 3.1% 3.1% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 2月 持平 +1.4% 经季节调整进口(较前月) +0.5% +3.3% 德国贸易收支(亿欧元) 顺差150 顺差157 0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至2月 -- 赤字128 法国贸易收支(亿欧元) 2月 -- 逆差59 进口(亿欧元) -- 425.97 出口(亿欧元) -- 367.35 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.3% (较上年同期) -0.5% -0.3% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 -- +1.9% 0830 英国工业生产(较前月) 2月 +0.3% -1.2% (较上年同期) -2.8% -2.9% 制造业产出(较前月) +0.3% -1.5% (较上年同期) -1.5% -3.0% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 2月 逆差36.5 逆差32.8 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差85.5 逆差82 4月10日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国工业生产(较前月) 2月 +0.4% -1.2% 0800 意大利工业生产(较前月) 2月 -0.5% +0.8% (较上年同期) -4.3% -3.6% 4月11日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.4% +1.4% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.8% 0645 法国HICP(较前月) 3月终值 +0.7% +0.3% (较上年同期) +1.0% +1.2% 4月12日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国批发物价指数(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.4% 0645 法国经常帐(亿欧元) 2月 -- 赤字50 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.7% +1.7% 0800 意大利HICP(较前月) 3月终值 +2.3% +2.3% (较上年同期) +1.8% +1.8% 0900 欧元区工业生产(较前月) 2月 +0.1% -0.4% (较上年同期) -2.5% -1.3% 4月15日当周 4月15日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 2月 -- 逆差39 4月16日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 3月 -- +0.1% 生产者/进口物价(较上年同期) -- +0.1% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 2月 -- 顺差6.63 全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差16.19 0830 英国CPI(较前月) 3月 -- +0.7% (较上年同期) -- +2.8% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.7% (较上年同期) -- +3.2% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较 -- +0.7% 前月) (较上年同 -- +3.2% 期) 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月 -- +3.2% ) (较上年同期 -- +2.5% ) 英国PPI产出物价(较前月) -- +0.8% (较上年同期) -- +2.3% 英国PPI核心产出物价(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +1.3% 0900 德国ZEW经济景气指数 4月 -- 48.5 ZEW现况指数 -- 13.6 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 3月终值 +1.2% +0.4% (较上年同期) +1.7% +1.7% (完)
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。
“当日圆因美国打击叙利亚消息带动的避险意愿跳涨的时候，市场遭到首波打击。那导致了股指期货下跌带动的股市抛压。”SMBC日兴证券股票业务总经理Chihiro Ohta说。
路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国重庆市上午招标的五年和七年期专项地方债，中标利率为3.40% 和3.61%，较投标区间下限分别上浮31bp和39bp(基点)，投标倍数为1.94倍和1.70倍。 该市稍早招标的五年和七年期一般地方债，中标利率为3.46%和3.61%，较投标区间下限分别上浮37bp和39bp (基点)，投标倍数为2.09倍和2.00倍。 上述重庆一般债中，60亿元为新增债券，40亿元为置换债券；专项债中140亿元为新增债券，40亿元为置换 债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 40 4月7日上午9:20-10:00 4月10日