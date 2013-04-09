葡萄牙评等：惠礜警告葡萄牙宪法法庭驳回撙节举措后恐有降评之虞

路透伦敦4月8日 - 评等机构惠誉周一警告，上周葡萄牙宪法法庭驳回撙节举措，若是打断其财政整顿计划，其可能会将该国的债信评级降至垃圾级。

惠誉目前给予萄匍牙BB+评级，展望为负向。该公司表示，按往例负向展望最终被降评的可能性约为50%。

上周五葡萄牙宪法法庭驳回了今年预算案中九个有争议的撙节举措中的四项。

惠誉表示，由“否决”所造成的不确定性，是该国整顿计划的潜在挫折，已对其主权评级造成额外的压力。