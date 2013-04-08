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亚洲 | 2013年 4月 9日 星期二 07:54 BJT

香港新股：龙光地产拟最快本季度于香港上市，募资3亿美元--IFR

路透4月9日 - 据汤森路透旗下IFR报导，(完)位于广东省的龙光地产计划最快本季度于香港上市，募集资金3亿美元。中银国际和麦格理负责安排是次交易。

然而，市场普遍认为，目前内房企业要在香港上市，仍面临着很多困难。中国政府于2月启动的新一轮房地产调控，使得内地房地产市场处于沉寂的状态。

　　一位投行人士说：”对于这些渴望资金的内房企业来说，上市是第一步也是重要的一步。有了海外融资平台之后，它们将更容易通过发债等方式筹集资金。这也是为什么内房企业持续关注香港IPO市场的原因。”

　　龙光地产专注于开发中端及中高端住宅市场，在广东、广西、四川和海南等地开发了40多个房地产项目，面积达600多万平方米。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 杨淑祯; 审校 黄凯)
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