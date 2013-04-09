港报财经评论：日股逐步走向疯狂--信报4月9日

日股逐步走向疯狂/ 习广思

港股上周五急挫后，即使未一身散，亦已经疲惫无力，昨日更弹都无力。中国内地A股回软，恒指昨天开市后下试21,600点，及后跟随A股回升，但蓝筹股以超卖反弹为主，收报21,718点，下跌8点。全日成交额缩减至580亿港元，空军狙击有所收敛，全日沽空比率下跌至9.8%。大市的疲惫无损轮场博反弹的兴致，上周五已有资金流入恒指call轮及牛证，试图博反弹，但港股走势之弱，博到似样一点的反弹都应该先收手。恒指积弱，短期有机会下试21,500点，较大的看好的投资者堡垒在21,000点。港股缺乏方向，但资金永远找到买卖理由，描绘出不同的概念。日圆持续贬值，部分公司变身日圆概念股，精电 业绩叫分析员给予重新评估，瑞信指出日圆持续疲弱，精电组件成本下降，如果美元兑日圆维持在92日圆水平，精电一年可节省4,000万港元。

2013年港股走势愈来愈像2012年，危机随时在第二季杀到，股价再度大插水。眼下股市前景不明朗，但一年前后，世界环境已不相同，欧央行要扞卫欧罗，欧债余波都属市场噪音，不再是大危机。其次，亚洲区持续吸引资金，债市持续有活动，反映资金对亚洲资产的兴趣，尤其是中国公司仍能成功发债。内房股旭辉 去年底挂牌，股价潜水多时，却能够成功发债，反映债市对中国公司仍有信心。不过，公司五年债券付出年息12.5%，较绿城 早前发债成本9%为高。另外，美元兑日圆升至98.6日圆水平，何时见100日圆？日经指数上升2.8%，升至五年新高。

价值日股ETF 近两日交投上升，昨日成交额超过2000万港元。大沽空家KyleBass不相信日股，但对我等大小散户，这蹚浑水赶不赶？承认吧，即使不是宏观游客，在这个全球资金市，跟住资金搵钱才是最重要，谁介意做个过客或游客？日央行行长黑田东彦的放水实验，除了银码规模和种种新招外，其豪赌姿态更值得留意。日央行放水有否成效是其次，对投机者而言，重点是由量宽所带来的炒作憧憬。或者今次量宽成效与过往一样，但过程会很不一样。美国联储局2009年的量宽大计，市场一样无人相信，但美股的反弹力却可以相当惊人，理由是量宽的炒作憧憬。

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提防圆汇政治因素/ 苏子

目前全球投资者的炒作焦点均落在日股及日圆身上。由于日本央行大印银纸的规模将较联储局更大，已经使投资者深信日股将继续走高，而逢高入市抛售日圆更被视为有赢无输的策略。昨天欧洲市早段，美元兑日圆已升至99高位，与100这个万众瞩目的心理关口相距只有100点子而已。目前市场上大部分投资者也相信，美元兑日圆升破100心理关口绝无难度，即使后市升至110甚至更高水平亦不会感到奇怪。市场上如此一面倒看淡日圆后市的走势可说是近十多年来未见过。

对所谓安倍经济学的信心不大，因为日本人口严重老化，消费不足，故倾向相信最终以失败收场的可能性较高。虽然目前日本公然人为操控日圆汇率，但由于美国暂时并无表态反对，因此被市场解读为美国已默许日本可以公然推低日圆汇率以刺激日本经济复苏，从而令日本有力抗衡中国的崛起；若市场的解读无错，那目前日圆下跌其实已充满政治博弈的味道。倘若稍后中国以至其他亚洲国家不约而同公然反对日圆汇率的下跌；同时美国表面上为怕得罪中国，亦开始对日圆的弱势发声的话，预料届时日圆绝对可以出现一个极为显着的反弹浪。单单以日本的差劲经济情况及央行大印银纸的举动来看，美元兑日圆即使升至110心理关口亦的确是合情合理。

然而，货币一旦涉及政治博弈的因素，便一定是政治因素较经济因素重要得多，故小心一旦政治力量不容许日圆继续下跌的话，便会对目前已建立庞大短仓的日圆大看淡的投资者构成极高的风险。因此，目前才入市建立日圆短仓并不是稳赚不输的策略，即使目前沽日圆的风险看似极低，亦不要忘记做好风险管理的措施。短期而言，若美元兑日圆一直未能顺利挑战100心理关口，反而返回上周五的97.78高位以下波动及收市，预料汇价或会趁机向下作出较深调整。目前美元兑日圆下方的重要支持区为95.3-95.8，只要没有失守此支持区收市，汇价仍会以大涨小回的形式上升。