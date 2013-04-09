港报财经评论：做好功课，等执平货--经济日报4月9日

做好功课，等执平货/ 林瑞芬

作为普通散户，其实多点专注，做好了解公司基本面、价值的功课方为上策。目前，北韩可能触发的战乱是不可预计的，禽流感疫情又是不可预计的。可以做的，是等候市场趋于悲观发展，现无理抛售时，估值与实际估值产生不合理偏离而收集，等市场终有一日回复正常，估值趋于正常化而套利。当然，此是说易行难，形同刀子跌落，谁敢逆势去接，要求很高心理质素，接要有技巧，更要有保护手套。如套用在股票身上，比喻穿上保护手套，可能就是要深研究竟公司的资产估值或拆骨价，如拆骨价是10港元，但市价因恐慌跌到得番2港元，低接输尽是2港元，但可能上博到8港元的话，问你有否兴趣冒险低吸乎？

2003年12月沙士结束，国指PE15倍，息率只有2.14厘，现况国指2013年度预测PE不足7.8倍，预测息率4.02厘。怕预测平均数不准，再打个8折的话，现水平预测PE都不超过10倍，预测息率3.2厘。价值面上，国指能提供一定垫底力，离底应不太远，9,500-10,000点着陆，后市首要观察着国指先行筑底成功，从而支持恒指。除非禽流感疫情大大失控，或者北韩导弹射偏离了，落入中国，或真的射中美国，不然，在一大堆利淡因素催化将悲观面谷上高潮，此番震落港股，是在进行大震仓行动，震走恒指自去年6月至今年1月长达8个月的升浪跟进者，洗牌再组织未来一个中期升浪。

券商已把近期的H7N9禽流感事件与2003年沙士并论，据瑞信发表报告指，沙士约于当年2月爆发、4月20日确认，对经济的影响主要体现在第2季，而至6月时已基本恢复正常。当时出口、投资、地产市场受影响不大，零售增长第2季急剧放缓、第3季后复苏，旅游业则至2004年才恢复。美银美林指，禽流感忧虑令股价大插的国泰航空 ，该股由今年高位回落至12港元低位，累计跌23.6%，而2005年在同样担忧禽流感导致国泰股价急跌，最后证明是理想的买入时机，2003年沙士爆发亦只对国泰造成短期负面影响，相信今次亦是另一次买入时机，重申该股基本因素未变。基于该行预期国泰在新飞机投运、货运市场回稳和亚洲空运增长持续，料其今年盈利逐步复苏，把国泰评级由跑输大市调升至买入，目标价维持14.80港元不变，目前该股估值低于沙士价。国泰昨收报12.78港元，弹升4%。

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PB见吸引，H股候低买/ 余少文

中国内地禽流感事件一日未解决，中港股市会继续受困扰，国企指数暂在牛熊分界线争持，有机会下试10,000点，惟见国指由高位回落15%，接近半数主板H股股价平过每股资产净值，在等国指续跌之下的入市机会。A股昨日复市一如预期下挫，但迅即由低位反弹，如上证综合指数全日虽跌13点，收2,211点，但开市曾低见2,180点，由低位计算至收市更反弹1.4%。可惜对国企指数未能带来太大支持，国指全日微升不足1点，报10,429点，成交额降至123亿港元，约54%主板H股随大市上升；而红筹指数升4点，收4,242点，成交额37亿港元。

尽管国指和红指都结束四连跌走势，但成交量缩，又是反弹成交缩格局。即使国指目前在牛熊分界争持，过去经验所得，国指跌至250天平均线，都会有支持及反弹，如国指去年下半年上升期间，11月调整亦守这线而继续升浪，若然今次守得住，则皆大欢喜。只是国指过去两个多月是一浪低于一浪，走势偏淡下，似乎国指回升也只会是反弹而非升浪，国指颇大机会下试10,000点，股民要耐心等入市机会。上周指国指的PE、息率和市帐率等都平过十年前沙士，若然十年前沙士是国指见底期，则十年后今日面对新一轮禽流感吹袭，也有机会是另一个见底期，所以认为不要过于悲观，因为有危才有机，牛市往往在悲观中产生出来，尤其不少股民早已沽货离场，手持现金等机会入市而已。

入市目标可考虑低PB股份，根据H股2012年业绩粗略计算146只主板H股每股PB后，发现约47%H股PB低于1倍，PB低于0.5倍的H股有17只，部分PB更低至0.3倍，表面上甚为吸引。但再仔细看这些极低PB的H股，可以发现不少是业绩亏损或前景不明朗股份，业绩有望改善的股份有限，如晨鸣纸业 ，可谓PB低得有道理。相反PB处于0.5倍至不足1倍的H股中，可以见到不少盈利稳定或业绩好转中的H股，多以内银股、基建股为主，值得留意，如中信银行 、交通银行 、中国银行 、重庆农村商业银行 、中国中铁 、中国铁建 等；盈利增长或现金流充裕的股份，如大唐发电 、深圳高速公路 、安徽皖通 、中国电信 等。