《香港报摘》--其他报纸重要消息4月9日

*明报

--金融管理局连续第4年加薪，全体员工今年平均获加薪4.5%，获发平均月薪2.7倍的花红。加薪幅度与今年预期通胀幅度持平，但较去年收窄。

--长江实业 与和记黄埔 公布2012年年报，其中和黄董事总经理霍建宁的酬金较去年增加897.6万港元，至约1.8亿港元，升幅有5%。

--香港交易所 成立香港场外结算公司，预料待取得证监会所需批准后，有望在上半年推出结算服务。据了解，港交所初推出场外结算所时，只会以试验形式运作，金融机构可自行决定是否透过该结算所结算。

*星岛日报

--经营网络游戏的网龙 副总裁兼财务总监胡泽民表示，旗下91无綫引入了包括电盈 主席李泽楷、新加坡淡马锡等战略投资者，未来或会与战略投资者探讨开拓海外市场的机会，以拓展包括香港、东南亚等市场。

--地政总署最新数据显示，上月新申请预售项目共有4个，涉1,490伙，数字连升两个月，较2月的1,170伙，再增加320伙，按月增加两成七。

*苹果日报

--泰国正大集团董事长谢国民表示，收购平保 股份而获得的利润，将用于中国再投资。

--中骏置业 执行董事兼高级副总裁李维表示，中央对房地产市场的宏调已经成为一种常态，集团亦已调整销售策略应付新形势。

*东方日报

--霭华押业 主席兼行政总裁陈启豪表示，该公司未有划一加按息意向，惟计划以银团贷款方式，伙拍行家批大额贷款，例如上千万元的按揭贷款，以分散楼市向下的风险。

--百丽 及银泰百货 公布今年首季同店销售增长，均略优于去年第四季，前者鞋类同店销售增长按年升4.5%，后者整体同店销售增长至9.5%。

*文汇报

--前民生银行行长王浵世表示，现时内地大量的银行理财产品，令内银表外业务增加，部分产品涉及影子银行，部分创新理财产品如火腿、茶叶及古董等，都令银行业的风险更难估算，成为内银当前最大忧虑，更甚于贷款业务。

--蜡笔小新 主席兼执行董事郑育龙表示，早前中粮集团的减持行为未有影响双方合作关系。首席财务官叶勇亦透露，自上次中粮减持后并未有其再度减持的消息，相信中粮仍持有公司约3%股份。

--合富辉煌 主席扶伟聪表示，该行于今年首季一手成交面积同比增长逾60%，成交金额同比升50%。他补充指，随着经济重拾增长动力，料全年整体成交按年不会下跌，并相信内房价格会保持坚挺。

*大公报

--恒生银行 指，最新经济数据反映本港经济继续呈温及复苏的趋势，惟增长动力稍见减慢，该行维持本港今年经济增长3%的预测，另通胀预测为4.3%。(完)