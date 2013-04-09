《交易视点》中国经济增速或不似预期般悲观，不建议顺势追涨IRS--广发

路透北京4月9日 - 中国广发证券 最新发布的利率互换(IRS)周报表示，短期避险情绪推动IRS中长端大幅下行，实际经济增速可能没有预期中的那么悲观，IRS曲线平坦化下行不可持续，不建议顺势追涨。

**市场回顾**

资金成本节前攀升，但幅度有限，流动性中性偏松格局依旧不改。公开市场上周发行正回购300亿元人民币，到期50亿，净回笼资金200亿，考虑到上周仅三个交易日，资金回笼量与前期基本持平。

受清明节假日影响，资金成本节前略有上升，七天回购利率(FR007)周均值收于3.39%，较前周上行21个基点（bp），涨幅偏低。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)方面，受制于实际经济的弱复苏和需求的低迷，SHIBOR3M继续在3.88%附近徘徊。

IRS曲线方面，受禽流感和后期宏观经济数据偏弱影响，曲线中长端出现一定幅度的下行。FR007和SHIBOR3M互换曲线长端大幅下行，其中FR0075Y处下行4bp，SHIBOR3M5Y处下行6bp，下行幅度均为近期以来极值。

从现券曲线上周的变化来看，长端10Y和中端5Y处亦分别有4bp和7bp的大幅下行。

**交易观察**

今年以来，假期效应对基准资金利率的影响大幅减弱。节前资金成本升幅并不高，同样年后降幅亦不大（仅回落6bp）。整体来看，央行公开市场操作基本维持流动性中性格局，并无加大正回购保持市场流动性的举动。

从节假日的平稳操作来看，基本可以推测未来流动性大概率下将保持中性偏松，货币环境的趋势性改变很可能需要等到4-5月份基本面数据的进一步确认。

互换利率--如之前预期，资金面波动而主导的互换行情即将结束。互换以及现券市场中长端大幅下行，在短端资金面持稳的情况下，曲线大幅变平，目前曲线平坦化程度已回复至年初水平。

本轮中长端的大幅下行很可能是短期避险情绪导致，而由基本面变动带来趋势性下降的概率较小。

**策略建议**

避险情绪推动长端下行，但不建议顺势追涨。3月PMI数据中已经出现了微弱的好转信号，实际经济增速也可能没有预期中的那么悲观，尤其是二季度经济增长环比仍然存在温和回升可能。

曲线期限利差回复到一季度初的水平，为近三月来最低，市场对基本面好转预期不足，反而是对短期因素反应过度（禽流感可能导致影响未来经济的回升）。

我们认为曲线的平坦化下行不可持续，空间不大（预计还有5-10bp），不建议顺势追涨。(完)