韩国已公布经济指标--2013/4/9

韩国金融市场：韩元韩股盘中双双走强，因韩国3月出口数据强于预期

路透首尔4月3日 - 韩元周一以持坚拉开本周帷幕，因周末公布的韩国3月出口数据表现强劲，给本币带来提振，而美元则在全球市场下滑。 韩国3月出口增幅高于预期，归功于全球需求增长，而与最大贸易伙伴国中国的关系恶化则继续对经济构成风险。 0221GMT，韩元兑美元 报1,113.4，较上周五收盘价1,118.4涨0.5%。 “除出口强劲之外，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员讲话也带来一些支撑，”三星期货的外汇分析师Jeon Seung-ji称。 美国纽约联储总裁杜德利周五称，美联储可能最早今年就开始缩减规模4.5万亿美元的资产负债表。 受乐观的出口数据扶助，韩国股市小幅上涨，不过接近盘中时海外投资者小幅卖超。 韩国综合股价指数 上涨0.3%至2,166.67点。 权重股LG电子 在连跌六个交易日后上涨1.3%，现代汽车< 005380.KS>跌逾