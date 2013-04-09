韩国已公布经济指标--2013/4/9

全球汇市：第四季全球外汇储备中美元占比升高，中止连三季下滑--IMF
路透3月31日 - 国际货币基金组织(IMF)周五公布的数据显示，2016年第四季向IMF报告的外汇储备中，美元占比升高，中止连三季下滑的情况，美元储备的绝对水准创纪录高位。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% @-r +0.0% @-r 4月23日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +1.3% +1.4% 4月30日 -- 工业生产(m/m) 2月 -0.8% @-p -1.2% @-r 4月29日 -- 失业率 2月 3.5% @ 3.2% @ 4月9日 -- 贸易收支(亿美元) 3月 顺差34 p 顺差20 r 5月1日 -- 注：p-初值; r-经修正; @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
路透3月31日 - 国际货币基金组织(IMF)周五公布的数据显示，2016年第四季向IMF报告的外汇储备中，美元占比升高，中止连三季下滑的情况，美元储备的绝对水准创纪录高位。
路透首尔4月3日 - 韩元周一以持坚拉开本周帷幕，因周末公布的韩国3月出口数据表现强劲，给本币带来提振，而美元则在全球市场下滑。 韩国3月出口增幅高于预期，归功于全球需求增长，而与最大贸易伙伴国中国的关系恶化则继续对经济构成风险。 0221GMT，韩元兑美元 报1,113.4，较上周五收盘价1,118.4涨0.5%。 “除出口强劲之外，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员讲话也带来一些支撑，”三星期货的外汇分析师Jeon Seung-ji称。 美国纽约联储总裁杜德利周五称，美联储可能最早今年就开始缩减规模4.5万亿美元的资产负债表。 受乐观的出口数据扶助，韩国股市小幅上涨，不过接近盘中时海外投资者小幅卖超。 韩国综合股价指数 上涨0.3%至2,166.67点。 权重股LG电子 在连跌六个交易日后上涨1.3%，现代汽车< 005380.KS>跌逾
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