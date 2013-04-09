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货币新闻 | 2013年 4月 9日 星期二 10:10 BJT

韩国经济：2012年财政赤字相当于GDP的1.4%，略超目标

路透首尔4月9日 - 韩国称2012年财政赤字相当于国内生产总值(GDP)的1.4%，目标为1.1%。(完)

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