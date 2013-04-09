更新版 1-中国公开市场：单日小幅净投放，通胀温和减轻短期央行流动性管理压力

* 公开市场进行300亿元正回购，规模与上周同期持平

* 今日有逾400亿元公开市场到期资金，所以整体现净投放

* 经历准备金补缴后资金面有所趋紧，隔夜品种需求升温

* 3月CPI低于预期，减轻短期央行流动性管理压力 (新增业内人士观点和更多细节)

路透北京4月9日 - 中国人民银行公开市场周二继续仅进行28天期正回购操作，规模与上周同期持平，不过考虑今日合计有逾400亿元人民币正回购和央行票据到期资金回流银行间市场，所以公开市场整体呈现温和净投放。

业内人士认为，央行今日并未进一步扩大正回购操作规模或因资金面经历上周日准备金补缴后，较此前的宽松程度有所显紧，一定程度限制了机构参与公开市场的热情。

甫公布的3月居民消费价格指数(CPI)如期回落且低于预期，受访者结合上述数据指出，短期内通胀或不足虑，政策上控通胀的压力亦不大，有助减轻央行流动性管理的压力。预期在未来一段时间央行或将持续小幅正回购的公开市场操作方式。

华中一银行交易员表示，受准备金补缴影响，昨天早盘起资金面有趋紧的情况，质押式回购隔夜品种需求明显上涨，不过今日300亿元正回购操作并未对流动性形成太大扰动，“毕竟整体看还是资金投放的。”

央行公告显示，公开市场今日将进行300亿元人民币28天期正回购操作，中标利率持平于上次2.75%的水平。路透数据显示，今日分别有260亿元正回购和150亿元央行票据到期。

今年清明假期为4月4日-6日。每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因本月5日适逢假期，按照惯例推迟至上周日(7日)补缴。

中国3月CPI同比涨2.1%，结合该数据谈及对未来资金面的预期时，北京一券商分析师表示，“央行当然乐意见到通胀水平回落，但是如果期望未来资金面有多宽松，估计也不可能，但是为了扶持经济复苏也不会紧到哪去。”

中国3月CPI同比上涨2.1%(路透调查中值为上涨2.4%)，2月为上涨3.2%；同期PPI同比下降1.9%(路透调查中值为-1.8%)，2月为下降1.6%。

中国央行货币政策委员会第一季度例会新闻稿称，当前中国经济金融运行总体保持了稳定增长态势，物价形势基本稳定，但未来走势仍存在一定不确定性。将综合运用多种货币政策工具，加强和改善流动性管理，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。

中国国家统计局将于15日(下周一)公布一季度国内生产总值(GDP)。

凭借正回购操作，中国央行公开市场此前已连续七周净回笼，其中上周规模减少逾半至250亿元。年初至今，公开市场已累计净回收资金逾7,000亿元，去年同期则为小幅净投放。但在外汇占款增长势头明显等因素支撑下，货币市场主要回购利率走势相对平稳。

2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) 300

(周四) -- 逆回购 (周二) --

(周四) -- 央票到期 150 正回购到期 440 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== (完)

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