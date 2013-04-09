新闻稿：中国3月CPI同比上涨2.1%，环比下降0.9%--国家统计局

(以下为中国国家统计局4月9日发布的“2013年3月份居民消费价格变动情况”新闻稿)
2013年3月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.1%。其中，城市上涨2.0%，农村上涨2.2%；食品价格上涨2.7%，非食品价格上涨1.8%；消费品价格上涨1.7%，服务价格上涨3.1%。
3月份，全国居民消费价格总水平环比下降0.9%。其中，城市下降0.9%，农村下降1.0%；食品价格下降2.9%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格下降1.3%，服务价格持平（涨跌幅度为0）。
一、各类商品及服务价格同比变动情况
3月份，食品价格同比上涨2.7%，影响居民消费价格总水平同比上涨约0.88个百分点。其中，肉禽及其制品价格上涨2.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.22个百分点（猪肉价格下降5.5%，影响居民消费价格总水平下降约0.18个百分点）；粮食价格上涨5.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.15个百分点；鲜果价格上涨5.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.10个百分点；油脂价格上涨4.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.06个百分点；水产品价格上涨1.6%，影响居民消费价格总水平上涨约0.04个百分点；鲜菜价格下降10.3%，影响居民消费价格总水平下降约0.37个百分点。
烟酒及用品价格同比上涨1.0%。其中，酒类价格上涨1.6%，烟草价格上涨0.5%。
衣着价格同比上涨2.3%。其中，服装价格上涨2.4%，鞋类价格上涨1.7%。
家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.6%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨9.9%，耐用消费品价格上涨0.2%。
医疗保健和个人用品价格同比上涨1.7%。其中，中药材及中成药价格上涨2.5%，医疗保健服务价格上涨1.5%，医疗器具及用品价格上涨0.8%，西药价格上涨0.1%。
交通和通信价格同比下降0.3%。其中，通信工具价格下降9.8%，交通工具价格下降1.2%，车用燃料及零配件价格下降0.2%，车辆使用及维修价格上涨5.4%。
娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨1.7%。其中，旅游价格上涨3.8%，教育服务价格上涨2.9%，文娱费价格上涨2.8%，文娱用耐用消费品及服务价格下降4.2%。
居住价格同比上涨2.9%。其中，住房租金价格上涨3.7%，水、电、燃料价格上涨2.2%，建房及装修材料价格上涨0.9%。
据测算，在3月份2.1%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为0.9个百分点，新涨价因素约为1.2个百分点。
二、各类商品及服务价格环比变动情况
3月份，食品价格环比下降2.9%，影响居民消费价格总水平环比下降约0.99个百分点。其中，鲜菜、肉禽及其制品、水产品和蛋价格环比分别下降13.4%、4.7%、4.5%和6.7%，分别影响居民消费价格总水平环比下降约0.49、0.36、0.12和0.06个百分点。猪肉价格环比下降9.1%，影响居民消费价格总水平环比下降约0.31个百分点。
3月份，非食品价格环比上涨0.1%，影响居民消费价格总水平环比上涨约0.08个百分点。其中，衣着、居住、烟酒及用品价格环比分别上涨0.6%、0.5%和0.1%，娱乐教育文化用品及服务、交通和通信价格环比分别下降0.4%和0.3%，家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品价格环比均持平（涨跌幅度为0）。(完)
(整理 乔艳红; 审校 杨淑祯)