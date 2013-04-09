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亚洲 | 2013年 4月 9日 星期二 12:04 BJT

重发-《中国2013年经济指标各方预测值一览》--4月9日

(重发以调整格式)
    路透上海4月9日 - 以下为中国官方及部分权威机构对中国2013年重要经济指标同比增幅的预测值:

                政府目标           预测值/预测者/预测时间                          实际值
               2013年                 2013年                             2013年3月/2012年全年

 国内生产      7.5%左右    *8.2%/亚洲开发银行/13年4月                         7.9%/7.8% 
 总值(GDP)                  8.5%/OECD/13年3月                           (7.9%为2012年四季度数据)
 
                            9%/星展银行/3月
                            8.2%/申银万国证券研究所/1月
                            8.3%/渣打银行/1月
                            8.4%左右/中科院预测科学研究中心/1月
                            8.2%/IMF/1月
                            8%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月
                            略超8%/中国国际经济交流中心/1月
                            8%左右/国务院发展研究中心/1月
                            7.5%左右/发改委副主任张晓强/12年12月
                            8-8.5%/交行金融研究中心/12月
                            8.4%/世界银行/12月
                            8%左右/国家信息中心/12月
                            7.5%/美银美林/12月 
                            7.5%/巴克莱资本/12月
                            8%/民生证券首席经济学家邱晓华/12月 
                            8.2%/中国社科院/12月 
                            7.7%/野村首席中国经济学家张智威/12月
                            8%/苏格兰皇家银行/11月
                            8.2%/摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹/11月
                            9.3%/人民大学/11月
                            8.5%/经合组织(OECD)/11月
                            8%/摩根大通/11月                 
            
                                                    
  居民消费    3.5%左右      3.5%/星展银行/13年3月                                   *2.1%/2.6%
  价格指数(CPI)             3%左右/发改委价格监测中心/3月
                            3.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月
                            4%/渣打银行/1月
                            3.5%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月
                            3%-4%/中国国际经济交流中心/1月
                            3.5%左右/发改委副主任张晓强/12年12月
                            3.5%左右/交行金融研究中心/12月
                            3%左右/国家信息中心/12月
                            4%/巴克莱资本/12月
                            3%左右/民生证券首席经济学家邱晓华/12月
                            3%/中国社科院/12月
                            4.1%/人民大学/11月
                            2.7%/中金/11月
                              
                  
  工业生产者出厂  --       -0.1%/中金公司/4月                               *-1.9%/-1.7%
  价格指数(PPI)
    
                          
  广义货币       13%        16.5%/人民大学/12年11月                          15.2%/13.8%
  供应量(M2)                                                            （15.2%为2月份数据）
                        
                                                                                           
  新增人民币贷款  --        8.5万亿左右/中国银行/13年3月                  6,200亿元/8.2万亿元
                            9万亿左右/交行金融研究中心/12年12月        （6,200亿元为2月份数据） 
                                                                 
                            9万亿左右/中金公司/12月
                                    
  贸易顺差/逆差   --        2,400亿美元左右/国家信息中心/12年12月       152.5亿美元/2,311亿美元
                                                                     （152.5亿美元为2月份数据）
                                          
  社会消费品      14.5%     14.6%/国家信息中心/12年12月                       12.3%/14.3%
  零售总额                                                          （12.3%为2013年1-2月数据）
                                                                       
                                 
  固定资产投资    18%        22%/国家信息中心/12年12月                        21.2%/20.6%
  (不含农户)                 21.5%/摩根大通/11月                      （21.2%为2013年1-2月数据）


  注:1、*表示新增
     2、以上数据均来自媒体的公开报导
     3、机构全称:
                      央行--中国人民银行
                  国研中心--国务院发展研究中心
              发改委研究院--发改委宏观经济研究院
                  中金公司--中国国际金融有限公司
                  经合组织--经济合作暨发展组织(OECD)
                       IMF--国际货币基金组织(完)

 (整理 吴芳；审校 康熙泽)

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