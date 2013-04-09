更新版 1-新债招标：中国国开行福娃债利率如预期低于二级水平，一年品种尤甚

* 国开行年内第二轮招标福娃债，利率均低于二级
* 一年品种利率与预期偏离较大，其余接近预测值
* 投标倍数多维持在2倍以上，与以往需求相近
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路透上海4月9日 - 在持续向好的债市背景下，中国国家开发银行 周二招标的五期固息债，中标利率一如预期低于二级。其中除一年品种利率与预期及二级水平偏离较多外，其余期限则接近预测均值。
业内人士透露，国开上午招标的一至10年五期固息债，中标(加权)利率分别为3.15%、3.6790%、3.89%、4.0662%和4.15%。此前的预测均值各为3.21%、3.70%、3.90%、4.08%和4.19%。
其中美国式招标的三年和七年品种，边际中标利率分别是3.69%和4.08%。各期限债券的投标倍数为2.46倍、2.71倍、1.96倍、2.32倍和2.29倍。
此前现券持续走好，今日新债利率低于二级市场水平未出预期。不过一年期利率的明显低位，还是略有些出乎意料。
北京一券商交易员称，一年国开债在承销费用等方面，与以往相比并没有什么变化。过低的利率可能“就是市场太疯狂了，想拿短债。”
投标倍数方面，除五年期品种为1.96倍外，其余均在2倍以上，显示今日需求与此前多数时间变化不大。
与今日招标福娃债有一定可比性的国开行今年1-5期债，其中债最新估值 、 、 、 、 为3.2449%、3.7402%、3.9502%、4.1464%和4.2201%。
银行间债市国开行固定利率债券到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年的最新收益率分别报在3.3502%、3.7699%、3.9656%、4.1476%和4.2216%。
今日招标各期债的具体条款如下：
第18-22期债
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发行量 每个品种60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
招标方式 1/5/10年：单一利率(荷兰式)招标方式
3/7年：多种利率(美国式)招标方式
缴款日/起息日 4月11日
分销期 4月10日-4月11日
上市日 一年：4月15日；
三年、五年、七年和10年:4月17日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)